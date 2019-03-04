Скопье, 4 марта, 2019, 03:43 — ИА Регнум. Правящая социалистическая партия Северной Македонии выдвинула на президентские выборы политолога и политика Стево Пендаровски, 4 марта передает агентство Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Северной Македонии

Педрановски также поддерживают небольшие партии, входящие в коалицию с социалистами, в том числе албанский «Демократический союз за интеграцию». Главным противником Педрановски станет Гордана Сильяновска-Давкова от ВМРО-ДПМНЕ.

Президентские выборы в бывшей югославской республике назначены на 21 апреля. Действующий президент Георге Иванов, противник переименования республики и оппонент правительства Зорана Заева, покинет пост 12 мая.

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