Москва, 4 марта, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о создании собственного Telegram-канала и уходе из соцсети Instagram. На своей странице в Instagram он опубликовал соответствующее видеообращение.

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«Обращаюсь к прогрессивной общественности: в последнее время в Instagram стали часто блокировать мои стишки», — сказал Шнуров.

Музыкант отметил, что причины блокировки ему неизвестны, но не исключил, что причина заключается в жалобах на контент. В связи с этим публиковать свою поэзию он будет в Telegram под ником Шнуровик.

Как сообщало ИА REGNUM, Шнуров часто реагирует на разные события стихами, в том числе содержащими ненормативную лексику. Так, в феврале от написал стихотворение о конфликте главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера и известного знатока Александра Друзя, заявив, что знатоки «делают на всём бабосы».

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