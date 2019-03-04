Торонто, Канада, 4 марта, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Адвокаты финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу подали иск в Верховный суд Британской Колумбии против властей Канады, 4 марта передает агентство Associated Press.

В суде

Согласно заявлению адвокатов, канадские правоохранители грубо нарушили права их подзащитной во время задержания 1 декабря 2018 года. Так, первоначально Ваньчжоу была допрошена «под видом обычной таможенной проверки» — правоохранители изъяли у неё все электронные устройства и только через три часа заявили об аресте.

«Дело касается преднамеренных и заранее продуманных усилий… по получению доказательств и информации от истца таким образом, который представляет собой серьезное нарушение прав истца», — говорится в иске.

Читайте также: Судебное заседание по делу Huawei в суде США пройдет в марте