Аден, Йемен, 4 марта, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что воюющие стороны в Йемене имеют «последний шанс» на мирное разрешение конфликта, 4 марта передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Выступая в Адене, Хант заявил, что мирный процесс «может погибнуть в течение нескольких недель, если обе стороны не будут выполнять обязательства, взятые в Стокгольме».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на переговорах в Швеции стороны конфликта в Йемене договорились о прекращении огня, обмене пленными и выводе войск из порта Ходейды. Ни один пункт Стокгольмского соглашения пока не был выполнен.

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