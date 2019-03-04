Вашингтон, 4 марта, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Власти США и Китая близки к прекращению торговой войны. Соглашение сторон постепенно обретает форму, благодаря ему Китай может избавиться от большей части ограничений, сообщает The Wall Street Journal.

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Источники издания, знакомые с переговорами Вашингтона и Пекина, указывают на предложение китайской стороны снизить тарифы и другие ограничения на сельскохозяйственные товары из США, продукцию химической, автомобильной и других отраслей. Американская сторона рассматривает возможность снятия по меньшей мере больше части ограничений, введенных в отношении КНР в 2018 году.

Договор сторон постепенно обретает форму после февральских переговоров в США. Есть и препятствия, и каждую из сторон на родине могут обвинить в предоставлении слишком выгодных условий «противнику».

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О сделке стороны могут объявить в конце марта, когда президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай, отмечают источники, готов пойти на более быструю отмену ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях автомобильной отрасли, сократить тарифы на импортные автомобили ниже существующего уровня в 15%, а также нарастить закупки товаров из США. В частности, речь идет о покупке природного газа у Cheniere Energy Inc. на $18 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, торговую войны США и Китая спровоцировало введение президентом США пошлин на ряд китайских товаров. Китай ответил зеркальынми мерами.