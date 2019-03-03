Дамаск, 4 марта, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Позиции сирийской армии в провинции Латакия подверглись атаке боевиков, сообщает агентство SANA. Нападение стало вторым в течение суток 3 марта.

Abkhazian Network News Agency Снайпер сирийской армии

Исламисты предприняли атаку на сирийских военных в районе Джебаль Аль-Калаа. Правительственные силы дали отпор и уничтожили некоторое число террористов и их вооружение. Несколько военных были ранены.

В ночь на третье марта боевики также нападали на военных. Они атаковали позиции правительственных войск на севере провинции Хама. Атака была отбита, потери понесли обе стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийские СМИ заявили о применении боеприпасов с запрещенным белым фосфором западной коалицией. Удары были нанесены по селению Эль-Багуз в провинции Дейр-эз-Зор. О разрушениях и жертвах не сообщалось.

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