Бразилиа, 4 марта, 2019, 02:00 — ИА Регнум. Генеральный директор бразильской горнодобывающей корпорации Vale Фабио Шварцман ушел в отставку после прорыва дамбы компании в штате Белу-Оризонти — трагедии, которая унесла жизни не менее 186 жителей муниципалитета Брумадинью, 4 марта передает агентство Reuters.

Отставка

Согласно заявлению компании, вместе с Шварцманом руководство компании покинули топ-менеджеры Герд Питер Поппинга, Лусио Флавио Галлон Кавалли и Сильмар Магальес Сильва.

Отставка руководителей компании совершена в связи с рекомендацией генеральной прокуратуры Бразилии. Временно исполняющим обязанности гендиректора бразильского горнодобывающего гиганта назначен Эдуардо де Саллес Бартоломео.

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