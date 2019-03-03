Москва, 4 марта, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Избирательная кампания по выборам президента Украины — жесткая и грязная. Российские власти, наблюдая за процессом, пока не понимают, с кем в Киеве можно строить диалог, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» в преддверии визита в Софию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента», — отметил Медведев.

Он подчеркнул важность того, будет ли победа того или иного кандидата честной, пройдут ли выборы легитимно, без фальсификаций. Недавние события, отметил Медведев, вынуждают «подозревать худшее».

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Предвыборный процесс сопровождается грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм, в том числе действующих в странах Европы. Так, властями Украины были закрыты избирательные участки на территории дипломатических представительств в РФ. Тем самым были ущемлены избирательные права порядка 3 млн украинских граждан, которые в России живут и работают.

Глава российского правительства отметил, что Москва будет готова к диалогу с новым руководством Украины, если, но выразит в этом заинтересованность.

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