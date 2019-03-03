Алжир, 4 марта, 2019, 01:40 — ИА Регнум. Соперниками действующего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики на предстоящих выборах станут семеро оппозиционных деятелей — противники Бутефлики не смогли договориться о выдвижении «единого кандидата», 4 марта передает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

Избирательная комиссия Алжира в воскресенье 3 марта прекратила прием заявок на участие в президентских выборах, которые запланированы на апрель 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сам 82-летний президент Бутефлика, несмотря на массовые протесты против его выдвижения и проблемы со здоровьем, не стал отказываться от участия в выборах.

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