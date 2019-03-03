Киев, 4 марта, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Газотранспортная система Украины станет полностью невостребованной после строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Мы потеряем весь транзит», — подчеркнул Коболев, напомнив также о проекте «Турецкий поток», запуск которого ожидается к концу 2019 года.

С введением «Северного потока — 2» в эксплуатацию у Киева пропадет сдерживающий фактор против «российской агрессии». Риски военного конфликта, напротив, возрастут, отметил он.

Читайте также: Глава OMV рассказал о выгоде российского газа для Европы

Газопровод «Северный поток — 2» глава «Нафтогаза» призвал анализировать не с точки зрения финансовых потерь, но с точки зрения военного риска. Однако соображения безопасности не мешают странам Европы делать вложения в проект, признал Коболев и указал на необходимость строить с европейскими странами «классическое партнерство» подобно тому, как это делает российский «Газпром».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Северный поток — 2» ожидается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые пойдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Согласно графику, строительство завершится в конце 2019 года.