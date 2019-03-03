Алжир, 4 марта, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Около 70 тыс. человек вышли на улицы столицы Алжира на шествия и митинги против выдвижения президента Абдель Азиза Бутефлики на новый срок, 4 марта передает агентство Reuters.

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Крупнейшая манифестация прошла в крупнейшем в стране университете Баб-Эззоуар в Алжире, её участниками стали студенты и преподаватели. Тысячные акции протеста также прошли в Оране и Константине.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов 1 марта на улицы городов Алжира вышли несколько сотен тысяч человек, недовольных намерением 82-летнего президента сохранить власть ещё на один срок.

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