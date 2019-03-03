Таллин, 4 марта, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Праволиберальная Партия реформ набрала 28,9% голосов на выборах в парламент Эстонии. Таковы результаты обработки бюллетеней, переданные с 449 участков из 451, сообщается на сайте Государственной службы по организации выборов.

Kaupo Kalda Здание эстонского парламента

По состоянию на начало суток 4 марта, голоса за Партию реформ отдали 161 345 избирателей, что позволило бы партии получить 34 мандата из 101 вместо 30 текущих мандатов. Второй результат — 22,9% голосов — у Центристской партии (26 мандатов, минус один к текущим).

Далее идут Консервативная народная партия Эстонии с результатом 17,8% (19 мандатов, +12 к текущим) и партия «Отечество» с 11,4% (12 мандатов, минус два к текущим). Замыкает пятерку прошедших барьер в 5% Демократическая партия, у которой 9,9% голосов (10 мандатов, минус пять к текущим).

Выборы в эстонский парламент — Рийгикогу — начались 3 марта в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и закончились в 20:00 (21:00 мск). На победу претендовали 10 партий и 15 независимых кандидатов.