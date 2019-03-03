Президент Палестины прибыл на переговоры в Ирак
Багдад, 4 марта, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл на переговоры в столицу Ирака, 4 марта передает агентство Associated Press.
Kremlin.ru
Махмуд Аббас
В рамках визита палестинского лидера запланированы переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абдул-Махди и президентом Бархамом Салехом.
Аббас является вторым арабским лидером после короля Иордании Абдаллы II, который посещает Ирак после общенациональных выборов в стране, прошедших в 2018 году.
Читайте также: В Ираке запустят «национальный диалог» для выхода из политического кризиса