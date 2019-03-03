Исламабад, 4 марта, 2019, 00:51 — ИА Регнум. Военные Пакистана снова отложили из-за непогоды поиски двоих европейских альпинистов, пропавших без вести при восхождении на вершину К2 в Гималаях, 4 марта передает агентство Associated Press.

Maria Ly Гора K2 (Чогори)

По словам представителя Альпийского клуба Пакистана Каррара Хайдри, поисковая группа во главе с испанским альпинистом Алексом Чиконом также из-за непогоды не смогла добраться до базы на горе Нанга Парбат.

Как сообщало ИА REGNUM, итальянец Даниэль Нарди и британец Том Баллард, совершавшие сложное восхождение на К2 (Нанга Парбат) 25 февраля перестали выходить на связь.

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