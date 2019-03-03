Мадрид, 4 марта, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Большинство из 800 тыс. солдат вермахта, уцелевших к началу битвы за Берлин в 1945 году, были «бедными детьми», которых заманили в Гитлерюгенд ложными обещаниями. Так полагает Мануэль Вильяторо, автор статьи в испанской газете ABC.

Цитата из к/ф «Бункер». Реж. Оливер Хиршбигель. 2004. Германия — Италия — Австрия Берлин. 1945

«Эти маленькие солдаты шли в сопровождении тысяч стариков, обученных войне остатками выживших подразделений», — пишет Вильяторо.

Он отмечает, что Рейх бился в предсмертной агонии, однако, будучи обречен, пытался совершить последний вдох. Оставшимся в живых бойцам вермахта посулили славу и имперское будущее Германии, Адольф Гитлер же, лгали им, возродится из пепла.

Советский лидер Иосиф Сталин, не колеблясь, «посылал тысячи солдат на смерть», чтобы добиться своих целей, пишет испанский журналист. В доказательство своей точки зрения он приводит «знаменитый приказ № 227 («Ни шагу назад!»)».

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Вильяторо также обличает «ложь Сталина», которая заключалась в «фотосессии», итогом которой стал знаменитый снимок со знаменем Победы над Рейхстагом. Стоит отметить, что ранее в этом же испанском издании вышла статья о «героическом» боевом пути «Голубой дивизии», которая противостояла СССР в составе вермахта и участвовала в блокаде Ленинграда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Федерации Федерального собрания РФ предложил парламентам ряда стран обратиться к ООН и другим авторитетным международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. Такой шаг стал бы преградой к переписыванию и фальсификации истории ХХ века и, в частности, Великой Отечественной войны.

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