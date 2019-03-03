Пекин, 3 марта, 2019, 23:56 — ИА Регнум. В Пекине открылась ежегодная сессия Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), высшего консультативного органа КНР. С основным докладом выступил председатель Всекитайского комитета (ВК) НПКСК Ван Ян. Он отчитался о работе Бюро Совета и выдвинул основные задачи по работе с соотечественниками за рубежом, а также в отношении специальных автономных районов (САР) Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао) и Тайваня, сообщает 3 марта Синьхуа.

Cppcc.gov.cn На сессии НПКСК

Ван Ян подчеркнул четкое следование Китая принципу «одна страна — две системы», которое выражается в сохранении в обоих САР исторически сложившихся там укладов, а также в управлении ими местными кадрами. Важное внимание в этих условиях уделяется молодежным обменам САР с внутренними регионами Китая, а также реализации плана развития региона «Большого залива», в котором Сянган и Аомэнь участвуют вместе с южной, одной из наиболее развитых в стране провинцией Гуандун.

Отдельно Ван Ян сосредоточился на отношениях с Тайванем, которые развиваются в духе недавнего выступления на эту тему партийно-государственного лидера страны Си Цзиньпина, посвятившего его 40-летию обращения Пекина к тайваньским соотечественникам. Глава ВК НПКСК подчеркнул, что, решительно выступая против так называемой «независимости Тайваня», материковый Китай будет углублять связи с островными политическими партиями, организациями и деятелями и участвовать в организации форумов берегов Тайваньского пролива.

Было также заявлено о продолжении практики взаимодействия официальных органов КНР с зарубежными китайскими диаспорами.

Отметим, что сессия НПКСК является частью важнейшего ежегодного события внутриполитической жизни КНР — так называемых «двух сессий»; вслед за НПКСК свою работу начнет вторая сессия ВСНП, которая откроется 5 марта.