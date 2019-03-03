Автобус с детьми съехал в кювет на трассе в Челябинской области
Челябинск, 3 марта, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Автобус, в салоне которого находилась группа детей, занесло в кювет в Златоустовском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону.
Static.mvd.ru
Автобус с детьми
ДТП произошло в воскресенье, 3 марта, на 1742 км автодороги М-5 «Урал».
"Водитель автобуса… совершил выезд за пределы правой обочины, где транспортное средство застряло в снежном сугробе, — говорится в сообщении. — В результате съезда никто не пострадал».
Читайте также: Восемь человек в Тверской области пострадали в результате ДТП
А также: В Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей