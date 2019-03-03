Челябинск, 3 марта, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Автобус, в салоне которого находилась группа детей, занесло в кювет в Златоустовском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону.

Static.mvd.ru Автобус с детьми

ДТП произошло в воскресенье, 3 марта, на 1742 км автодороги М-5 «Урал».

"Водитель автобуса… совершил выезд за пределы правой обочины, где транспортное средство застряло в снежном сугробе, — говорится в сообщении. — В результате съезда никто не пострадал».

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