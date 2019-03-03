Сеул, 3 марта, 2019, 23:47 — ИА Регнум. США и Южная Корея объявившие 2 марта об отмене военных учений Key Resolve и Foal Eagle, тем не менее проведут с 4 по 12 марта учения «Альянс», сообщает 3 марта Синьхуа со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Ренхап, которое в свою очередь получило информацию от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Official U.S. Navy Page Совместные американо-южнокорейские учения

О масштабе и конкретном содержании учений, как и о реакции на них со стороны КНДР, не сообщается. По сообщению южнокорейской стороны, учения «Альянс» направлены на укрепление долгосрочного сотрудничества Юга Кореи с США и посвящены отработке стратегических, оперативных и тактических аспектов военных операций на Корейском полуострове.