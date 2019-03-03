Вашингтон, 3 марта, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, который дал показания в Конгрессе США по поводу деятельности нынешнего главы Белого дома, подтвердил отсутствие «сговора с Россией». Об этом написал Трамп на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Враждебные показания Коэна, которые этот лжец дал ради сокращения тюремного срока, подтверждают отсутствие сговора (с РФ)» — написал глава Белого дома.

Читайте также: В Кремле отказались комментировать показания Коэна против Трампа

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля 2019 г. экс-адвокат президента США Майкл Коэн покаялся за работу на своего бывшего работодателя во время выступления на слушаниях в Конгрессе США. Мужчина также назвал «расистом и жуликом» бывшего босса.

Читайте также: Порноактриса была, а Кремля не было. Адвокат Трампа кается в конгрессе