Пекин, 3 марта, 2019, 23:26 — ИА Регнум. В процессе подготовки к открывающейся 5 марта второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) готовится подготовительное заседание, в ходе которого будут избраны президиум, ответственный секретарь, а также утверждена повестка дня. После этого пройдет первое собрание, сообщает 3 марта Синьхуа.

AcidBomber Дом народных собраний

«Две сессии» — высших законодательного и консультативного органов КНР — важнейшее событие внутриполитической жизни страны, которое традиционно проходит в начале марта. На проходящей в эти же дни в Пекине сессии НПКСК началось обсуждение доклада, с которым выступил председатель Всекитайского комитета (ВК) НПКСК Ван Ян.

Напомним, что ВСНП — однопалатный парламент КНР, избираемый сроком на пять лет.