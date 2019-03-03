Пекин, 3 марта, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Офис торгового представителя США опубликовал заявление о том, что ставки таможенных пошлин на импорт из Китая, которые уже были введены ранее, останутся без изменений, на уровне 10%, и такое положение будет сохранено до дополнительного сообщения американской стороны. В Китае это приветствуется, сообщает 2 марта Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Комитета по торговым пошлинам при Госсовете КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Напомним, что торговая война США и Китая разразилась в начале апреля 2018 года, ей предшествовали длительные и безрезультатные переговоры сторон, в которых американская сторона выступала за «выправление» отрицательного торгового сальдо с КНР, требуя от Китая односторонних уступок. В ответ Китай также обложил пошлинами товары из США, а также обратился в ВТО с иском к Вашингтону.

Поскольку одновременно с Китаем, санкционному давлению США по вопросам импортных тарифов подвергся и Европейский союз, то это привело к сближению США с Европой; 2018 год был ознаменован резкой интенсификацией контактов и обменов визитами, многие из которых осуществлялись на высшем уровне.