Москва, 3 марта, 2019, 22:55 — ИА Регнум. На востоке Москвы в районе Новогиреево произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

ЧП произошло в воскресенье, 3 марта, по адресу: Зеленый проспект, д. 56. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек.

«Возгорание в квартире на четвертом этаже», — рассказал источник.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

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