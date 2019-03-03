Лондон, 3 марта, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Финансовые средства, которые будут направлены на борьбу с угрозой применения химоружия, выделило министерство обороны Великобритании. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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«Министр обороны (Британии) дополнительно выделил £11 млн ($14,5 млн) на борьбу с угрозой применения химического оружия», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что решение главы ведомства было принято в преддверии годовщины отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери были обнаружены с признаками отравления бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

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