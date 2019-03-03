Симферополь, 3 марта, 2019, 22:23 — ИА Регнум. «Архиепископа» раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента, задержанного 3 марта на автовокзале в Симферополе, отпустили из райотдела полиции. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на странице в соцсети Facebook.

Gov.ua Климент

«Климента отпустили из Киевского районного отделения полиции города Симферополя», — написала Денисова, ссылаясь на данные Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека добавила, что никаких нарушений в действиях «архиепископа» Климента не выявлено.

Как передавало ИА REGNUM, «архиепископа» раскольничьей ПЦУ Климента задержали на автовокзале в Симферополе 3 марта.