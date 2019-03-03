Иерусалим, 3 марта, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Продажа билетов на международный песенный конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в середине мая в Тель-Авиве, приостановлена организаторами. Об этом сообщила отвечающая за проведение конкурса израильская телерадиокорпорация «Кан».

hentilpej «Евровидение»

"Продажа билетов на «Евровидение» была приостановлена до дальнейшего распоряжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проданные билеты вернут в свободную продажу, если информация о нарушениях подтвердится.

Как передавало ИА REGNUM, с 14 по 18 мая 2019 г. в Тель-Авиве пройдет конкурс «Евровидение». Израиль стал местом проведения конкурса по результатам состязаний в 2018 году: первое место досталось израильтянке Нетте Барзилай.

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