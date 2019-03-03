«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью
Москва, 3 марта, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче восемнадцатого тура чемпионата России. Прошедшая 3 марта на стадионе «Открытие Арена» в столице РФ встреча завершилась со счетом 1:1.
Mos.ru
Стадион «Открытие Арена»
В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Зе Луиш. У гостей мяч забил Маурисио Перейра.
После восемнадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Московский «Спартак», набравший 29 баллов, находится на пятой позиции.
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