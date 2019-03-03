Москва, 3 марта, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче восемнадцатого тура чемпионата России. Прошедшая 3 марта на стадионе «Открытие Арена» в столице РФ встреча завершилась со счетом 1:1.

Mos.ru Стадион «Открытие Арена»

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Зе Луиш. У гостей мяч забил Маурисио Перейра.

После восемнадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Московский «Спартак», набравший 29 баллов, находится на пятой позиции.

Читайте также: ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России

А также: «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче чемпионата России