Ивано-Франковск, Украина, 3 марта, 2019, 20:57 — ИА Регнум. В Ивано-Франковске скончался народный артист Украины Сергей Романюк. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на странице в соцсети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Поминальная свеча

«До глубины души задело известие о смерти актёра С. Романюка, — написал Марцинкив. — Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов».

Мэр Ивано-Франковска также выразил слова соболезнования родным и близким актера, принявшего участие в съемках в более чем в 40 картинах.

Напомним, Романюк был известен по ролям в таких фильмах, как «Возвращение Мухтара-2», «День рождения Буржуя-2», «Роксолана», «Черная Рада», «Мамай» и др.

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