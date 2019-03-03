Цумадинский район, Дагестан, 3 марта, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Общественный фонд имени Ахмата Кадырова в лице главы Чечни Рамзана Кадырова выделил погорельцам села Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана 10 млн рублей. Для передачи денег джамаату населённого пункта в качестве доверенного лица приехал чеченский боец Шамиль Завуров, о чем сам спортсмен 3 марта написал на своей странице в Instagram.

E-dag.ru Последствия пожара

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в свою очередь поблагодарил Рамзана Кадырова за то, что тот не оставил без внимания проблему пострадавших от пожара людей.

«Большое спасибо, брат, за то, что принимаешь участие во многих бедах Дагестана. Это не первый случай, когда помощь оказывается тобою Дагестану. <…> Каждый человек наших республик, независимо от работы или социального положения, должен сделать хоть что-то, чтобы укреплялись братские отношения между народами Чечни и Дагестана», — написал чемпион UFC на своей странице в Instagram.

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Напомним, вечером 1 марта в селе Тисси-Ахитли произошёл крупный пожар, который охватил 17 жилых домов. Одиннадцать из них сгорели полностью, ещё шесть — частично. Огонь усилиями пожарных подразделений и добровольцев тушили около пяти с половиной часов.

В результате происшествия никто из людей не пострадал, однако 64 жителя села остались без крыши над головой. Власти Дагестана пообещали семьям, полностью лишившимся имущества во время пожара, по 100 тысяч рублей. Те же, чьё имущество было утеряно частично, получат по 50 тысяч рублей. Кроме того, каждый погорелец получит в качестве единовременной помощи по 5 тысяч рублей.