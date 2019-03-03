Стокгольм, 3 марта, 2019, 20:07 — ИА Регнум. В Швеции перевернулся автобус, в салоне которого находилось около 40 туристов. Об этом сообщает онлайн-газета Expressen со ссылкой на свои источники.

Hospital Скорая помощь. Швеция

ДТП произошло в воскресенье, 3 марта, в районе горнолыжного курорта Лофсдален в провинции Херьедален. По последним данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.

«Автобус съехал с дороги и перевернулся», — передает вещатель.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб. Причины ДТП пока не известны.

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