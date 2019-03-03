Новый Орлеан, США, 3 марта, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё шестеро получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов в городе Новый Орлеан в США. Об этом 3 марта сообщил телеканал CNN.

Daniel X. O'Neil Полиция. Новый Орлеан

ДТП произошло 2 марта во время массовой прогулки горожан. Водитель автомобиля попытался скрыться с места происшествия, но был задержан прохожими и сдан в полицию.

Как сообщило полицейское управление города, водитель, 32-летний Тэшонти Тони, находится под арестом в полицейском участке. Мотивы его поступка неизвестны.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем случае, произошедшем в Германии 1 января. В немецких городах Боторп и Эссен 50-летний водитель совершил умышленный наезд на пешеходов, среди которых преимущественно были граждане Сирии и Афганистана. При задержании злоумышленник выкрикивал ксенофобские лозунги. Позднее данный инцидент был признан терактом германскими правоохранительными органами.