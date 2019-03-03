Лондон, 3 марта, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Лондоне направило письмо в адрес британской газеты The Mail on Sunday, журналисты которой опубликовали ложную информацию о после Александре Яковенко.

Фредерик Бурр Оппер. Репортёры с «фейковыми» новостями. 1894

«Информация о том, что посол Александр Яковенко, работая в постпредстве РФ в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж не соответствует действительности», — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Отмечается, что проработавший с 1981 по 1986 год в постпредстве при ООН Яковенко уехал в связи с завершением срока командировки, поэтому информация британской газеты является грубой ложью.

В российской дипмиссии также добавили, что Яковенко, возглавлявший в 1993—1998 годах российскую делегацию на переговорах по запуску Международной космической станции, не получал госнаград за «шпионскую деятельность». Отмечается, что Яковенко был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени после успешного завершения переговоров и подписания соглашения.

«Посол (Александр Яковенко) ждёт Ваших извинений», — говорится в тексте письма.

Напомним, ранее журналисты британской газеты The Mail on Sunday утверждали, что Яковенко покинул США именно в период высылок агентов КГБ, а также он был награжден орденом Александра Невского якобы за «военные заслуги».

Читайте также: Захарова ответила британской прессе, которая назвала посла Яковенко шпионом