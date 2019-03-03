Калуга, 3 марта, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Около 13 млн рублей составлял более года размер задолженности по выплате заработной платы 200 работникам калужского ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов».

VINTos ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов»

Как сообщила 3 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, руководителям предприятия прокуратурой неоднократно вносились представления об устранении нарушений трудового законодательства. По постановлению прокурора директор завода привлекался к административной ответственности.

Прокуратурой Калуги, в интересах работников, в суд были направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате на всю сумму задолженности, которые были удовлетворены.

По инициативе прокурора в ЗАО «АЗСМ» была создана комиссия по рассмотрению индивидуальных трудовых споров с целью первоочередного погашения задолженности по заработной плате в случае поступления на расчетный счет денежных средств.

Отмечается, что в результате принятых мер, а также реализации имущества, проведенной под контролем прокуратуры, задолженность по заработной плате на предприятии погашена в полном объеме.

Между тем, проверка прокуратуры Перемышльского района Калужской области выявила в деятельности ООО «Калужская Нива» наличие задолженности по выплате заработной платы за январь 2019 года перед 281 работником в размере более 7,5 млн рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования, задолженность по выплате заработной платы на предприятии погашена в полном объеме. Кроме того, по требованию прокуратуры, работодателем, в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы работникам предприятия, на основании ст. 236 Трудового кодекса РФ начислена и выплачена компенсация.