Нальчик, 3 марта, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Предупреждение о повышенной опасности схода снежных лавин в горах Кабардино-Балкарии распространило 3 марта ГУ МЧС РФ по региону.

kaliberda Кабардино-Балкария

Повышенная лавиноопасность на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря по данным, представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сохранится в период с 18:00 мск 3 марта по 18:00 мск 4 марта.

В связи с этим ГУ МЧС настоятельно рекомендует кататься только на размеченных, разрешенных трассах, не выходить в горы в снегопад и непогоду, находясь в горах, следить за изменением погоды, избегать мест возможного схода лавин.

Кроме того, сообщается, что на территории Кабардино-Балкарской республики было зарегистрировано 132 лавиноопасных очага. В качестве наиболее лавиноопасных районов отмечены район Приэльбрусья, верховья долины реки Баксан, поляны «Азау», «Чегет» и «Большие нарзаны».

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели известного инструктора по горному альпинизму и горным лыжам Сергея Камбалова. Он погиб в результате схода снежной лавины на хребте Дукка в Карачаево-Черкесии.