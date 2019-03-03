Симферополь, 3 марта, 2019, 18:43 — ИА Регнум. 3 марта на автовокзале в Симферополе сотрудники правоохранительных органов задержали «архиепископа» раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ПЦУ.

Gov.ua Климент

«Климент был задержан российской полицией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «архиепископ» Климент, планировавший посетить судебное рассмотрение дела гражданина Украины Павла Гриба (обвиняемый в пособничестве терроризму) в Ростове-на-Дону, был доставлен в Центральный районный отдел полиции. Чуть позже к задержанному прибыл адвокат.

По предварительным данным, ранее в полицию поступила информация о «хищении церковных вещей» из храма.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины смогли добиться объединения организаций раскольников на Украине и создания ПЦУ. После этого Константинопольский патриархат выдал украинским раскольникам томос об автокефалии и закрепил их в качестве своей митрополии.

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