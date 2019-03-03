Одесса, Украина, 3 марта, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Журналист и телеведущий одесского телеканала «Думская» Александр Новицкий подвергся нападению неизвестного в Одессе. Об этом сообщила 3 марта пресс-служба регионального МВД Украины.

Feans Драка

По полученной информации, нападение произошло в ночь на 3 марта около 00:30 по местному времени во дворе дома на улице Левитана.

Новицкий помогал своей супруге парковать машину во дворе дома, когда к нему подошёл незнакомец, стал угрожать журналисту, а потом полез в драку.

В целях самозащиты журналист применил средства самообороны — газовый баллончик и травматический пистолет.

В результате инцидента и нападавший и журналист были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Журналист Новицкий был доставлен в Еврейскую больницу, где несколько часов находился в состоянии шока от нервного потрясения.

Нападавший получил ранение бедра и был отправлен сначала в больницу, а потом на допрос. Злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить свои мотивы нападения на журналиста.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье УК Украины о нанесении вреда здоровью. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестного мужчины на прохожих в Хельсинки. Нападавший ранил двух взрослых и одного ребёнка.