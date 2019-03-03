Калуга, 3 марта, 2019, 18:05 — ИА Регнум. В Хвастовичском районе Калужской области выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений. Об этом 3 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МОМВД России «Людиновский».

40.мвд.рф Незаконно срубленные лесные деревья

По данным полиции, от директора лесного хозяйства поступило заявление о незаконной рубке деревьев. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой были установлены лица, подозреваемые в совершении противоправных действий. Ими оказались двое местных жителей, не имеющих официального источника дохода. Сумма причиненного лесничеству ущерба составила более 100 000 рублей.

По данному факту следственным подразделением МОМВД России «Людиновский» возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лесное хозяйство Калужской области переживает дефицит кадров, вызванный проблемой оттока специалистов и «старения отрасли» — более половины работающих старше 50 лет.

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