Псков, 3 марта, 2019, 17:52 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 3 марта, около 500 человек вышли на митинг против строительства завода компании «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино». Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении КПРФ, которое выступило организатором протестной акции, участие в ней приняли также партии «Яблоко», ЛДПР, активисты штаба Навального, движения «Свободный берег», представители профсоюзов и несистемной оппозиции, общественники.

Pskov.ru ОЭЗ «Моглино»

Протестующие были с лозунгами «Губернатор, спаси наших детей», «Не травите детей химзаводом», «Защитим наш город» и подобными.

Председатель регионального отделения КПРФ, депутат Псковского областного собрания Пётр Алексеенко заявил, что на депутатские запросы об экологической экспертизе проекта не получено ответов.

«Наши дети, наши внуки, мы с вами будем здесь жить. Мы хотим жить на чистой земле, дышать чистым воздухом, ловить рыбу в чистых озёрах! Поэтому мы говорим «нет» заводу в «Моглино»!», — заявил Алексеенко.

Он также сообщил об инициативе регионального отделения КПРФ о проведении референдума в Псковском районе по вопросу строительства завода. По словам Алексеенко, коммунисты готовят необходимые документы в избирательную комиссию Псковской области.

Идею о проведении референдума поддержали все выступающие.

Лидер регионального экологического движения «Свободный берег» Игорь Батов заявил, что, впуская «Титан-Полимер» на территорию «Моглино», «власти ставят на особой экономической зоне крест, так как ни один инвестор не придёт под бок химзаводу».

Во время митинга проходил сбор подписей граждан против строительства завода — к концу протестной акции было собрано около 1800 подписей. Их намерены приложить к протоколу общественных слушаний, провести которые обещали региональные власти.

Добавим, что 1 марта перспектива строительства в ОЭЗ «Моглино» завода «Титан-Полимер» обсуждалась на координационном совете профсоюзных организаций Пскова и Псковского района.

Заместитель руководителя гидрохимической лаборатории Псковского областного совета профессиональных союзов, кандидат химических наук Лариса Никольская сообщила, что из-за недостатка информации пока сложно дать оценку воздействия на окружающую среду производства полиэтилентерефталата. По её словам, подобные предприятия есть в России, но у каждого своя специфика — например, в Ивановской области производственный комплекс такого рода построен в 1,7 км от ближайшего населённого пункта. По мнению эксперта, в случае с перспективой строительства завода в ОЭЗ «Моглино» больше острых вопросов может возникнуть в связи с состоянием сточных вод предприятия, чем с атмосферными выбросами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» зарегистрировано 14 февраля 2018 года с целью реализации проекта импортозамещающего производства полимеров. Основу производственных мощностей составят технологические установки по производству полиэфиров (ПЭТФ-гранул, полиэстер) и продукции из них (БОПЭТ-пленок). Мощность завода оценивается в 8 тыс. тонн плёнок в год, плановый объём инвестиций — в 13 млрд рублей. Производство планировали запустить уже в первом квартале 2019 года. В развитие проекта в 2020 году инвестор намеревался построить производство полиэстера (полиэтилентерефталата) в объеме до 170 тыс. тонн в год и две линии полиэтилентерефталатной пленки мощностью до 70 тыс. тонн в год.