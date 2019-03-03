Донецк, 3 марта, 2019, 17:32 — ИА Регнум. На юге Донбасса на мине подорвался автомобиль, в салоне которого находились пятеро украинских военных. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, ЧП произошло в ночь с 1 на 2 марта на участке автодороги между населенными пунктами Бердянское и Широкино.

Безсонов отметил, что в результате взрыва мины, которую на дороге установили бойцы ВСУ, пострадали пятеро их же сослуживцев.

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3 марта пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщила, что за минувшие сутки военнослужащими ВСУ режим перемирия был нарушен 17 раз.

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