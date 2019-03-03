Кисловодск, Ставропольский край, 3 марта, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Информация СМИ о возможном увольнении сотрудников полиции, которые задержали бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко в Кисловодске, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

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«Информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции… не соответствует действительности, — говорится в сообщении. — Сотрудники ОВД действовали в рамках российского законодательства».

Ранее телеканал «360» со ссылкой на собственный источник сообщил, что полицейским в Кисловодске грозит «увольнение» из-за задержания бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Сотрудникам правоохранительных органов якобы был дан приказ проигнорировать «поведение бойца».

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