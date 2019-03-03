Санкт-Петербург, 3 марта, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Соревнования по зимнему плаванию состоялись территории Петропавловской крепости в Петербурге. Для участников заплыва во льду Невы был вырублен 25-метровый бассейн на 3 дорожки, оборудованный лестницами и поворотными щитами в торцах бассейна, по стандартам Международной ассоциации зимнего плавания (IWSA).

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепост

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

В соревнованиях приняли участие 150 пловцов из разных стран, в том числе спортсмены из Великобритании, Финляндии, Польши, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Швейцарии, Бельгии, Германии, Словакии, Китая, Нидерландов, Сербии, США и 12 регионов России.

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Участникам предлагалось преодолеть дистанции в 25, 50, 100 и 200 метров и эстафету. Возрастных ограничений на соревнованиях не было, в заплывах принимают участие пловцы разных возрастов, в том числе дети и парапловцы.

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы»

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы»

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин подготовил фоторепортаж о том, как это было.

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы»

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепост

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы, в вырубленном во льду Невы бассейне у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости