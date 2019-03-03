Екатеринбург, 3 марта, 2019, 16:47 — ИА Регнум. В Свердловской области более 3 млрд рублей будет направлено на ремонт дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

2 млрд поступят из федерального бюджета. Из них 1 млрд направят на ремонт дорог в Екатеринбурге, а 576 — в Нижнетагильской агломерации. Ещё 328 млн рублей пойдут на ремонт региональных дорог.

Также 1,06 млрд рублей предусмотрены в областном бюджете на 2019 год.

Всего в 2019 году предстоит отремонтировать более 140 км. дорог. Также в планах работы на нескольких десятках пешеходных переходов и строительство новой транспортной развязки.