В Свердловской области на ремонт дорог направят более 3 млрд рублей
Екатеринбург, 3 марта, 2019, 16:47 — ИА Регнум. В Свердловской области более 3 млрд рублей будет направлено на ремонт дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Дарья Драй ИА REGNUM
Ремонт дороги
2 млрд поступят из федерального бюджета. Из них 1 млрд направят на ремонт дорог в Екатеринбурге, а 576 — в Нижнетагильской агломерации. Ещё 328 млн рублей пойдут на ремонт региональных дорог.
Также 1,06 млрд рублей предусмотрены в областном бюджете на 2019 год.
Всего в 2019 году предстоит отремонтировать более 140 км. дорог. Также в планах работы на нескольких десятках пешеходных переходов и строительство новой транспортной развязки.