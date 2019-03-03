Одесса, Украина, 3 марта, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Власти Украины, которые «не посягают на чужие территории», намерены бороться за Крым и Донбасс. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время общения с жителями Одессы.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Мы, украинцы будем биться за то, чтобы вернуть украинскую землю обратно в Украину, — заявил Порошенко, заявление которого обнародовала его пресс-служба. — … Мы не отдадим ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу».

Глава государства также добавил, что у Украины есть все условия для того, чтобы стать «настоящим региональным лидером».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Донбассе вспыхнула война после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили националистические батальоны и вооруженные силы Украины (ВСУ) против мирных жителей региона.

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Не поддержавшие незаконную смену власти на Украине жители Крыма провели референдум, на котором более 95% жителей полуострова высказалась за выход из состава Украины.

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