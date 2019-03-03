Москва, 3 марта, 2019, 16:20 — ИА Регнум. В издательстве «Пашков дом» вышла книга главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаила Сеславинского с интересным и вызывающим названием «Ароматы моей биографии». Этой книгой, судя по всему, известный политик и библиофил решил отметить свое 55-летие (28 февраля). Как анонсируется в релизе, мемуары повествует «об угасающих 80-х и лихих 90-х годах прошлого века и благословенных нулевых века нынешнего». Автор знает это время не понаслышке — в самое «горячее время» молодой политик из Дзержинска попал в Думу первого и второго созывов. Более того, он сумел остаться на плаву, сохранить хорошие отношения со многими власть предержащими и даже заняться государственным делом, но очень по душе (что мало кому удается). При этом, он находился в фарватере многих политических компаний, так как руководил в конце девяностых комитетом по телевидению и радиовещании, был заместителем министра печати, занимал многие ответственные посты. Сам автор отмечает: «Прекрасный и безумный город многих сводил с ума. Свел с ума он и меня — тем, что свел с незаурядными людьми. Моя книга — об оборотной стороне их жизни, о которой многие вокруг даже не догадываются». Там же он обещает, что многие герои «кто и доныне активно проявляет себя в политике, культуре, бизнесе, увидят и узнают себя. Некоторые — умилятся, а некоторые — и вздрогнут». Правда, умудренный опытом Сеславинский скрывает истинные фамилии за громкими назывными именами, так что знающая события тех лет изнутри публика узнает персонажи, а несведущая — вряд ли. Но в любом случае, для гражданина, интересующегося тем временем, это будет увлекательное и познавательное чтиво.