Одесса, Украина, 3 марта, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Украина следующие пять лет «будет преодолевать бедность». Об этом заявил президент страны Петр Порошенко во время посещения ярмарки «Сокровища Одессы» в Одесской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

По его словам, для борьбы с бедностью на Украине с 1 марта 2019 г. уже сделано «три крупных шага»: индексация пенсий; монетизация субсидий; выплата индексации для тех, кто получает пенсии на минимальном уровне.

«Это будет делаться каждый год, — заявил Порошенко, слова которого приводит его пресс-служба. — И следующие пять лет — это будут годы, когда мы будем преодолевать бедность».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на Украине можно начинать борьбу с бедностью, так как экономическая ситуация в стране стабилизировалась.

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