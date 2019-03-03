Пекин, 3 марта, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei повысит выплаты денежных дивидендов для сотрудников компании, являющихся также акционерами, сообщили несколько источников в компании агентству Reuters.

Kārlis Dambrāns Huawei

Ожидается, что дивиденды на каждую акцию компании вырастут с 1,02 до 1,05 юаня. По словам источников, выплаты дивидендов в Huawei происходят один раз в год. Сумма может достигать размера годового оклада.

Издание отмечает, что почти всеми акциями Huawei владеют 80 тысяч сотрудников компании, что является уникальным случаем для такой крупной организации. Такой подход позволяет Huawei добиться полной самоотдачи сотрудников, например, все сотрудники компании выходят на работу в последнюю субботу каждого месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля директор Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Айрат Хасьянов рассказал, что китайская компания Huawei является лидером в сфере телекоммуникаций, занимая 28% мирового рынка.