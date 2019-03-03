Калуга, 3 марта, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в рамках рабочей поездки в Людиновский район посетил в городе Людиново Дом детского творчества.

Фото Юрия Храмутичева. Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов познакомился с деятельностью Дома детского творчества в Людиново.

Как сообщили 3 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, людиновский Дом детского творчества — это многопрофильная организация дополнительного образования детей, где работают 132 объединения, в которых занято 1720 детей и подростков. Работа с ними ведется по пяти направлениям: художественному, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, техническому, естественно — научному и социально-педагогическому.

Также, на базе школ района действуют 16 творческих объединений, где занимается 240 учащихся. В летний период учреждение организует для школьников палаточный лагерь «Вертикаль» и районный туристско-краеведческий слет. Ребята ежегодно совершают 15 походов по родному краю, а так же на Западный Кавказ и в Крым. Дом творчество координирует работу детских общественных объединений, в городскую детскую организацию входит более 3,5 тысяч подростков, работают волонтеры.

В числе достижений Дома творчества Людиновского района — занесение в раздел «Российское образование» Всероссийской энциклопедии «Одаренные дети — будущее России» как лучшее образовательное учреждение страны, награды регионального министерства образования и науки. В прошлом году учреждение занесено на доску почета ведомства.

Губернатор Анатолий Артамонов высоко оценил разностороннюю деятельность Дома творчества, разнообразие предложенных для детей и молодежи занятий по интересам, а также успехи самих ребят. Он пожелал коллективу педагогов и учащимся в дальнейшем применять нестандартный подход к развитию творческих способностей и смелее внедрять новые формы работы.

Читайте также: В Калужской области намерены развивать производство железнодорожной техники

А также: В Калужской области готовятся к Международному форуму «Хлеб, ты — мир»