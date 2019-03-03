Вашингтон, 3 марта, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Американский журнал The National Interest оценил новый российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12. Соответствующая публикация появилась 1 марта.

Macaque123 ШАК-12

Издание считает, что калибр боеприпасов, используемый в данном оружии, а это патроны 12,7 миллиметра, делает ШАК-12 идеальным оружием для антитеррористических операций в городских условиях и ближнем бою.

Дело в том, что точный выстрел из обычного патрона не всегда приводит к нейтрализации цели, так как адреналин на некоторое время способен купировать воздействие огнестрельного ранения на организм. Это дает злоумышленнику дополнительную возможность, которая во многих случаях может стать фатальной. К примеру, даже смертельно раненный террорист может успеть убить несколько заложников.

А вот калибр боеприпасов ШАК-12 позволяет ликвидировать цель уже при первом огневом контакте, что исключает продолжительную перестрелку.

Всего для ШАК-12 разработано три типа патронов. Это делает данный автомат тактически очень гибким. Патроны позволяют пробивать стены, укрытия и бронежилеты. Использование алюминия при изготовлении патронов делает пули легкими, и они практически не дают рикошетов.