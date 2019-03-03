Москва, 3 марта, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Российской Федерации рассказали о самых распространённых психических расстройствах у граждан России. Об этом в интервью RT рассказал руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев.

Цитата из к/ф «Мастер и Маргарита». реж. Владимир Бортко. 2005. Россия В психиатрической больнице

По его словам в России наиболее распространены расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 пациентов. Для сравнения, в 2012 году пациентов с таким диагнозом было 2 090 683 человек.

Казаковцев отметил, что такие расстройства в основном характеры для людей молодого и среднего возраста. Он пояснил, что расстройства непсихотического характера — это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза.

«Это такая большая группа пациентов, состояние которых во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать любые факторы: семейная жизнь, безработица, пьянство — всё что угодно», — пояснил Казаковцев.

Что касается психозов, то это состояние, при человек вообще уже не осознаёт, что с ним происходит и нуждается в госпитализации.

Их группы расстройств неспихотического характера наиболее распространены органические непсихотические расстройства — это расстройства психики, которые возникают вследствие поражения головного мозга. Также распространены невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (неврозы). Сюда же относятся расстройства детского и подросткового возраста и непсихотические расстройства, которые неуточнены.

Следующая большая группа — это психозы и состояние слабоумия. С таким диагнозом в 2017 году в России было 1 097 909 человек. Для сравнения, в 2012 году граждан с таким диагнозом было 1 091 574. Здесь речь идет в основном об органических психозах, слабоумии и шизофрении.

Третья большая группа — это умственная отсталость. В 2017 году в России с таким диагнозом было 862 176 человек, в 2012 году — 907 182 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева в период с 2010 по 2017 годы общая заболеваемость населения психическими расстройствами несколько снизилась.

Если в 2010 году на 100 тыс. населения приходилось 2941,1 случаев психических заболеваний, то в 2017 году этот показатель составлял 2697,3 на 100 тыс. населения, то есть снизился на 8,3%.