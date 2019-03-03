Токио, 3 марта, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Японская компания Sony прекратила поставки и производство портативной игровой консоли PlayStation Vita. Об этом сообщает Polygon.

(сс) Sergey Galyonkin PlayStation Vita

Ещё в сентябре 2018 года представитель компании Хироюки Ода заявил, что Sony не планирует выпуск новой версии портативной консоли. Сейчас из магазинов компании пропали последние приставки.

Оригинальная модель PlayStation Vita (PCH-1000) была выпущена в Японии 17 декабря 2011 года, в 2013 году была представлена обновлённая модель Slimline (PCH-2000). Однако этой консоли не удалось завоевать достаточно большой аудитории, и в 2015 году Sony прекратила разработку новых игр для PS Vita.

Издание отмечает, что во втором десятилетии нашего века специализированные портативные игровые консоли стали нишевым продуктом, уступив широкий рынок видеоиграм на смартфонах и планшетах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно информации компании «Связной | Евросеть», в 2018 году самой популярной игровой консолью в России стала PlayStation 4, занявшая 62% рынка. На втором месте оказалась приставка Xbox One (12% рынка), на третьем — Nintendo Switch (6%).