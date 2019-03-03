Москва, 3 марта, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Возгорание на пришвартованном деревянном однопалубном судне на юге Москвы локализован. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Moscow.mchs.ru Пожарный

Сообщение о пожаре на деревянном катере, расположенном на территории Московского судостроительного и судоремонтного завода на улице Речников в Москве было получено в ГУ МЧС по Москве 3 марта в 12:56.

Существовала вероятность быстрого распространения огня из-за сильного ветра. На место пожара было направлено 25 пожарных расчётов и пожарно-спасательный корабль МЧС «Михаил Чернышёв».

Площадь пожара составила 200 кв. метров. Пожар удалось локализовать в 13:32. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх мужчин в Санкт-Петербурге, которые, спасаясь от пожара в квартире, выпрыгнули из окна седьмого этажа.